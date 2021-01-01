تقارير .. الزمالك اقترب من حسم التعاقد مع أسامة جلال

مدافع إنبي يقترب من الانتقال إلى اللقلعة البيضاء.

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الزمالك اقترب من إتمام التعاقد مع أسامة جلال، مدافع نادي إنبي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد التوصل لاتفاق مع ناديه.

أسامة جلال تألق رفقة إنبي ومنتخب مصر الأولمبي مؤخرًا، ليكون محط أنظار العديد من الأندية، ويقترب الزمالك من حسم التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

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وأشار موقع "في الجول" المصري إلى أن ناديي الزمالك وإنبي اتفقا على إبرام الصفقة مقابل 15 مليون جنيه، تقوم القلعة البيضاء بتسديدها على قسطين.

ولكن هناك خلاف حاليًا بين إنبي والزمالك، يتمثل في قيمة القسط الأول، حيث يريد النادي البترولي الحصول على 10 ملايين جنيه، بينما تريد القلعة البيضاء دفع 5 ملايين.

ومازالت المفاوضات بين ناديي الزمالك وإنبي متواصلة خلال الساعات الحالية، إلى أن تتم الصفقة بنجاح، وبعدها يوقع اللاعب على العقود وينضم رسميًا إلى صفوف القلعة البيضاء.

ومن جانبه أبدى أسامى جلال ترحيبه الشديد بارتداء القميص الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث تم تصعيده من ناشئي نادي إنبي، قبل إعارته إلى طلائع الجيش عام 2016 لمدة موسم واحد.