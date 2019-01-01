تقارير – الجهاز الفني للتعاون يريح عدد من لاعبي الفريق أمام الهلال

الجهاز الفني للتعاون تفكيره الأكبر هو نهائي كأس الملك يوم الخميس امام الاتحاد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن الجهاز الفني لنادي التعاون بقيادة البرتغالي بيدرو إيمانويل، ينوى إراحة بعض من لاعبي الفريق أمام الهلال يوم الإثنين، بسبب نهائي كأس الملك.

ويحل التعاون ضيفاً، على الهلال مساء غد الإثنين في ختام مباريات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

ووفقاً للتقارير الصحفية، فإن المدرب البرتغالي سيخشي على اللاعبين الإرهاق، خاصة وأنهم سيخوضون نهائي كأس الملك بعدها بثلاثة أيام.

ومن المتوقع أن يغيب كلاً من كاسيو حارس الفريق، ونيلدو وساندرو مانويل عن اللقاء، بينما سيشارك جهاد الحسين وهيلدون راموس وتاوامبا، لمشاركتهم في نصف المباراة الأخيرة في كأس الملك.

ولعب التعاون أمام الهلال يوم الجمعة في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وحينها تفوق التعاون بنتيجة كبيرة بخماسية نظيفة.

وأفادت التقارير إلى أن إدارة التعاون قد وضعت للفريق هدفاً منذ بداية الموسم وهو تحقيق لقب الكأس، والتأهل للمشاركة الآسيوية الموسم القادم.

وسيخوض التعاون نهائي كأس الملك، يوم الخميس القادم أمام الاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة، وسيضمن الفائز المشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم القادم.