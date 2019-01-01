تقارير: الجزيرة الإماراتي يقترب من التعاقد مع فان برونكهورست

فان برونكهورست كان يلعب في صفوف أرسنال الإنجليزي وبرشلونة الإسباني

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

اقتربت شركة نادي الجزيرة الإماراتي لكرة القدم، من التعاقد مع المدرب الهولندي جيوفاني فان برونكهورست، صاحب الـ44 عامًا خلال الفترة المقبلة.

الجزيرة الإماراتي أنهى التعاقد مع المدرب الهولندي داميان هيرتوغ مع نهاية الموسم الماضي، بعد نهاية عقده.

صحيفة "البيان" الإماراتية أشارت إلى أن الجزيرة قطع شوطًا كبيرًا مع المدرب الهولندي برونكهورست، للتعاقد معه.

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هذه المباراة كانت بمناسبة ــــــــــ وانتهت بنتيجة ــــــــــــــ 🤔 pic.twitter.com/tUN3NxiL8y — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 2, 2019

فان برونكهورست قاد تدريب فريق فينورد روتردام الهولندي، قبل إنهاء التعاقد معه في يناير الماضي، ليقترب من خوض تجربة عربية.

إدارة الجزيرة تتمسك بالتعاقد مع مدرب هولندي، بعدما تولى عدد من اللاعبين الهولنديين قيادة الفريق أبرزهم تين كات والذي توج بكأس رئيس الدولة ودرع الدوري.

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وبعد تين كات، تولى مارسيال كازر الذي قاد الفريق في 15 مباراة ولم يخسر، وأخيرًا هيرتوغ.