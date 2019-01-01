تقارير - الاتحاد يصل إلى اتفق مع الأرجنتيني ايميليانو فيتشو

الإدارة توصلت إلى اتفاق مع إدارة النادي البرازيلي من أجل التخلي عن اللاعب

فيسبوك تويتر ماجد جزر

قالت تقارير صحفية سعودية أن إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي توصلت إلى اتفاق مع لاعب الوسط الأرجنتيني ايميليانو فيتشو لاعب نادي سانتوس البرازيلي.

التقارير أشارت إلى أن الإدارة توصلت إلى اتفاق مع إدارة النادي البرازيلي من أجل التخلي عن اللاعب خلال الميركاتو الصيفي.

‎ فيتشو يلعب في في مركز لاعب الوسط الهجومي صانع ألعاب، وهو يتشابه بشكل كبير مع مركز اللاعب التشيلي كارلوس فيلانويفيا.

فيتشو يمتك تجربة عربية، حيث لعب الموسم الماضي في صفوف شباب الأهلي في أغسطس 2018 حيث لعب في دوري الخليج العربي 23 مباراة مسجلاً 4 أهداف وصانعا

هل يمكنك تخمين من هم هؤلاء اللاعبين في الدوري السعودي🤔 pic.twitter.com/wzAjUjjq3h — موقع قول السعودي (@GoalSA) July 6, 2019

وأشارت تقارير مقربة من الاتحاد إلى التعاقد مع اللاعب يأتي بناءً على توصية المدير الفني التشيلي لويس سييرا الذي درب اللاعب من قبل.

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يُذكر أن نادي الاتحاد قد أعلن تعاقده مع ثلاثة صفقات محلية خلال الأسابيع الماضية، حيث ضم حمدان الشمراني وعبدالرحمن العبود وعبدالاله المالكي.