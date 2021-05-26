تقارير .. الاتحاد يرصد مبلغًا ضخمًا لضم لاعب فلامنجو البرازيلي

الاتحاد يسعى لتدعيم الفريق بشكل قوي قبل بداية الموسم الجديد

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، أن نادي الاتحاد يسعى لضم صفقة أجنبية جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية من فلامنجو البرازيلي، لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

من المتوقع أن يرحل أكثر من أجنبي خلال فترة الانتقالات الصيفية من نادي الاتحاد على رأسهم الصربي بريجوفيتش ويسعى مجلس إدارة العميد برئاسة أنمار الحائلي بعقد صفقات قوية.

ووفقًا لما نشره موقع "BOLAVIP"، فيما يخص رغبة الاتحاد في التعاقد مع البرازيلي برونو هنريكي لاعب فلامنجو الحالي، لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد.

وأشارت التقارير إلى أن الاتحاد على استعداد لدفع مقابل مادي كبير من أجل الحصول على خدمات هنريكي، قد يصل إلى 10 ملايين يورو لإنهاء المفاوضات بنجاح.

وجاءت خطوة الاتحاد خلال الفترة الأخيرة بعد توصية من البرازيلي فابيو كاريلي بضم اللاعب خلال الصيف المقبل، بعد اقتراب المدرب من تمديد تعاقده.

الاتحاد عاد للمنافسة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الموسم الحالي بعد تراجعه بشكل قوي خلال الموسمين الماضيين حيث كان ينافس على الهبوط وقتها.

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