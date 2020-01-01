تقارير: الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي لتجديد عقده

هل يرحل كريم الأحمدي عن صفوف الاتحاد في الصيف المقبل؟

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الاتحاد لم يتوصل لاتفاق مع كريم الأحمدي، لاعب وسط وقائد العميد، من أجل تمديد عقده الذي سينتهي بنهاية الموسم الحالي حتى الآن.

وينتهي عقد الأحمدي مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، خلال الفترة الحالية، للانتقال له في صفقة انتقال حر، دون العودة إلى ناديه.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية، إلى أن الاتحاد سيحسم أمر تمديد عقد الأحمدي عقب الاجتماع معه في جدة الأسبوع المقبل، والذي سيشهد مفاوضات بين الطرفين.

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ولم يتوصل مسؤولي الاتحاد حتى الآن لاتفاق نهائي مع كريم الأحمدي لتمديد عقده مع النادي، حيث تسعى الإدارة للاستفادة من خدمات الأحمدي حتى نهاية الموسم الحالي، عقب استكمال مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

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ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة تجديد عقد كريم الأحمدي، أو رفض اللاعب الاستمرار رفقة العميد، بعد مفاوضات ناديه المكثفة معه للتجديد.

ويدرس كريم الأحمدي العودة إلى ناديه السابق فينورد الهولندي، من أجل إنهاء مسيرته رفقته بداية من الموسم المقبل.