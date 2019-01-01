تقارير: الاتحاد السكندري والإسماعيلي سيشاركان في البطولة العربية

الاتحاد العربي يوافق على مشاركة الاتحاد السكندري والإسماعيلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

وافق الاتحاد العربي لكرة القدم، على طلب مشاركة الاتحاد السكندري والنادي الإسماعيلي، في البطولة العربية للأندية، والتي ستقام الموسم المقبل.

وكان الاتحاد المصري قد أرسل إلى نظيره العربي طلبًا، بمشاركة الإسماعيلي والاتحاد السكندري، في النسخة المقبلة من البطولة العربية.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الاتحاد العربي أرسل موافقته على مشاركة الثنائي الاتحاد السكندري والإسماعيلي، بالتنسيق مع الاتحاد المصري.

رئيس الزمالك: "لقاء الإنتاج الحربي بالدوري في غاية الأهمية، الأهلي يحاول إفساد الدوري بعد أن اقترب الزمالك من حسم البطولة". pic.twitter.com/4plZpYjQQU — جول مصر (@goaleg) May 30, 2019

فريق النجم الساحلي التونسي توج بلقب آخر نسخة، بعد الفوز في المباراة النهائية على فريق الهلال السعودي بهدفين دون رد.

الاتحاد السكندري شارك في البطولة الماضية، وودع البطولة في دور الربع النهائي، على يد فريق الهلال السعودي.