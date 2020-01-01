رسميًا .. حظر أزارو من اللعب بالدوري السعودي نهائيًا

قرار جديد على كافة اللاعبين الأجانب بسبب المغربي

أرسل الاتحاد السعودي لكرة القدم، تعميمًا لجميع أندية دوري المحترفين والدرجتين الأولى والثانية، بشأن اللاعب المغربي وليد أزارو، الذي أنهى عقده مع نادي الاتفاق ، رافضًا تمديده لنهاية الموسم.

وكان الاتفاق قد طلب من أزارو الاستمرار رفقة الفريق لنهاية الموسم، ولكن اللاعب تمسك بالرحيل عن الفريق، في ظل عدم رغبة ناديه في التعاقد معه بشكل نهائي.

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الاتحاد السعودي، أرسل بيانًا لجميع الأندية، يؤكد خلاله بمنع أي نادٍ بالمملكة العربية السعودية، من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده لنهاية الموسم".

وجاء نص البيان كالآتي: "إشارة إلى الإيميل الوارد من إدارة الاتفاق بتاريخ 21/7/2020 المتضمن عدم موافقة وليد أزارو على تمديد عقده مع النادي لاستكمال موسم 2019/20، وحسب ما ورد في الفقرة (5) من البند الثاني من تعميم الاتحاد السعودي لكرة القدم رقم (1/6553)".

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وتابع: " والتي تنص على منع أي نادٍ في المملكة من التفاوض أو الدخول في عقد جديد لموسم أو أي مواسم تالية لها مع أي لاعب غير سعودي يرفض تمديد عقده حتى نهاية الموسم".

واختتم الاتحاد بيانه قائلًا: "وعليه نشعركم بعدم التفاوض أو التعاقد مع اللاعب المشار إليه أعلاه مستقبلاً كما ورد في تعميم الاتحاد السعودي المذكور أعلاه".

ومن المقرر أن يعود وليد أزارو إلى ناديه الأهلي المصري ، بعد انتهاء إعارته لصفوف نادي الاتفاق، الذي انتقل له خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.