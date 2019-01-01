تقارير: الاتحاد الإفريقي يطلب من الترجي إعادة الميداليات والكأس

هل سيتخذ الاتحاد الإفريقي قرارًا بإعادة نهائي دوري أبطال إفريقيا؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية مغربية، على أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، طلب من نادي الترجي التونسي، إعادة الميداليات وكأس دوري أبطال إفريقيا.

الوداد البيضاوي المغربي، انسحب من إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، ليعلن الحكم الجامبي بكاري جاساما، الترجي فائزًا باللقب القاري.

وأشارت صحيفة "المنتخب" المغربية، إلى أن الاتحاد الإفريقي ستطلب من إدارة الترجي التونسي، استعادة الميداليات التي حصل عليها لاعبيه، بالإضافة إلى كأس البطولة.

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وأضافت ذات الصحيفة، أن الاتحاد الإفريقي سيتخذ قرارًا بإعادة مباراة الترجي التونسي والوداد المغربي، بإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وستتخذ لجنة الطوارئ قرارًا ضد الحكم الجامبي بكاري جاساما، ومساعديه، بإيقافهم بسبب عدم احتساب هدف صحيح للاعب وليد الكرتي.

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وشهدت مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، جدلًا كبيرًا، بسبب تعطل تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" بعد رفض جاساما احتساب هدف للوداد.