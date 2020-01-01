تقارير .. الاتحاد الإفريقي سيؤجل موعد تصفيات كأس العالم 2022

سيتم الإعلان عن القرار بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة..

اقترب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، من الإعلان عن تأجيل موعد استئناف تصفيات كأس العالم 2022 بالقارة السمراء، بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقارة إفريقيا، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبلين، ولكن فيروس كورونا سيتسبب في تغيير موعد التصفيات.

وأشار التليفزيون المغربي، إلى أن الاتحاد الإفريقي سيقرر تأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 إلى عام 2021، بسبب تفشي فيروس كورونا، مع صعوبة حركة الطيران.

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ويقع المنتخب المصري في المجموعة السادسة التي تضم ليبيا وأنجولا والجابون، بعد القرعة التي أقيمت خلال شهر يناير الماضي.

يأتي ذلك بعد قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بتأجيل التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 إلى عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

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وتقام نهائيات كأس العالم 2022 في دولة قطر، حيث ستقام مبارياته في فصل الشتاء، بسبب ارتفاع درجة الحرارة هناك.