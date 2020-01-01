تقارير .. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع التونسي أنيس البدري

الصفقة الرابعة للإسماعيلي في الطريق.

أكدت تقارير صحفية سعودية، على أن نادي الإسماعيلي المصري، اقترب من التعاقد مع التونسي أنيس البدري، جناح فريق نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وخرج البدري من قائمة فريق نادي الاتحاد للموسم الجديد، بناء على رغبة البرازيلي فابيو كاريلي، حيث مازال مرتبطًا بعقد مع العميد، واقترب من الرحيل عن صفوف فريقه.

وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أن مسؤولي الإسماعيلي اقتربوا من حسم صفقة أنيس البدري، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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وقرر كاريلي استبعاد البدري من قائمته، بعدما فشل اللاعب في تقديم المستوى المنتظر منه منذ قدومه إلى صفوف نادي الاتحاد، ليقترب من الرحيل عن صفوف النمور.

وانضم أنيس البدري إلى صفوف نادي الاتحاد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، الذي تألق معه وتوج ببطولة دوري أبطال إفريقيا مرتين متتاليتين.

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ويواصل النادي الإسماعيلي سعيه لضم عناصر أجنبية مميزة، بعد ضم الأنجولي آري بابل، والجزائري رضوان شريفي، كما نجح في ضم المصري أحمد مصطفى لاعب جينت البلجيكي.