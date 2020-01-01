تقارير - الإسماعيلي يرفض التفريط في شيلونجو

شيلونجو يمتلك قدرات مميزة قد يفيد الدراويش في المرحلة المقبلة

رفض الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلي المصري، عن رحيل مهاجمه شيلونجو خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتولى جوميز الإسماعيلي من المباراة السابقة، من أجل استعادة بريق الفريق حيث حقق الفوز أمس على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

الإسماعيلي مر بمرحلة صعبة للغاية ونتائج غير جيدة أبعدته عن المراكز الأولى في ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم الحالي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن المدرب متمسك باستمرار شيلونجو في صفوف الفريق خلال الوقت الحالي.

وأضافت التقارير أن جوميز يسعى لتجميع كل قوى الفريق في المرحلة المقبلة لاستعادة النتائج الجيدة وتحسين مركز الدراويش في البطولة المحلية.

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ويسعى جوميز لرؤية جميع اللاعبين المستبعدين من الأجهزة الفنية الماضية، للحكم على مستواهم لحسم مصيرهم في فترة الانتقالات الحالية.

ويذكر أن الإسماعيلي ينافس الموسم الحالي على لقب البطولة العربية، وفاز على الاتحاد في ذهاب دور ربع النهائي على حساب الاتحاد السكندري بهدف دون رد.