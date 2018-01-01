تقارير: الأهلي ينجح في ضم رمضان صبحي إعارة 6 أشهر

تعرف على تفاصيل صفقة انضمام رمضان صبحي للأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكدت تقارير صحفية، على أن مسؤولي النادي الأهلي، نجحوا في التوصل لاتفاق نهائي مع نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، لضم رمضان صبحي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

الأهلي يسعى لضم رمضان صبحي من فريق هيدرسفيلد الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأحمر.

وأشار موقع "يلا كورة" إلى أن الصفقة تمت بشكل نهائي، بعد اتفاق جميع الأطراف على تفاصيلها، وسيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة من قبل نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.

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واتفق الأهلي مع نادي هيدرسفيلد على ضم رمضان صبحي لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مقابل 800 ألف جنيه استرليني أي ما يعادل 18.5 مليون جنيه مصري.

وكان الأهلي قد أكد خلال بيانًا رسميًا، على أن المفاوضات مع النادي الإنجليزي مستمرة، ولم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

رمضان صبحي لم يحصل على الفرصة الكاملة مع فريقه هيدرسفيلد خلال الموسم الحالي، بعد الانتقال له خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، من فريق ستوك سيتي.