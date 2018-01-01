تقارير - الأهلي يقترب من ضم مدافع وادي دجلة

فيسبوك تويتر عبده الليثي

اقترب النادي الأهلي من ضم مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لتدعيم الفريق.

وانتشرت تقارير مؤخرا حول اقتراي الأهلي من ضم محمود مرعي مدافع وادي دجلة.

ووفقا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مرعي أصبح على بعد خطوات قليلة من الانضمام للأهلي في يناير. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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وأشارت التقارير أن مرعي كان من اختيار الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للأهلي.

وتولى تدريب الأهلي في الوقت الحالي، الأورجوياني مارتن لاسارتي، لاستعادة أداء الأهلي مرة أخرى والدفاع عن لقب الدوري المصري.

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وكان الأهلي فقد بطولة إفريقيا النسخة الماضية أمام الترجي التونسي، وخرج من البطولة العربية أمام الوصل الإماراتي.