تقارير .. الأهلي يقترب من ضم سيرينو من صن داونز

الأهلي لن يكتفي بضم موسيماني من صن داونز، هناك صفقة أخرى في الطريق.

يبدو وأن الأهلي لن يكتفي بضم المدرب بيتسو موسيماني من نادي صن داونز الجنوب إفريقي، حيث دخل مسؤولي القلعة الحمراء في مفاوضات، من أجل الحصول على خدمات الأوروجوياني جاستون سيرينو.

الأهلي اتم اتفاقه مع موسيماني لتدريب الفريق الأحمر بداية من غدًا الجمعة، خلفًا للمدرب السويسري رينيه فايلر، الذي تم فسخ التعاقد معه بعد مباراة الترسانة بكأس مصر.

وأشار موقع "في الجول" إلى أن الأهلي وصن داونز حاليًا في مرحلة من التوافق حول إمكانية انتقال جاستون سيرينو، صانع ألعاب الفريق الجنوب إفريقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وهناك توافقًا بين الأهلي وصن داونز حول الجانب المادي للصفقة، بجانب توافق رغبة اللاعب مع الأهلي، حيث لا يمانع في ارتداء القميص الأحمر.

كما أضاف الموقع، أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، يتواجد حاليًا رفقة سمير عدلي المدير الإداري للفريق، وأمير توفيق مدير التعاقدات، منتظرين اجتماع لجنة التخطيط، عقب الاجتماع الجاري حاليًا لمجلس إدارة النادي الأهلي، للحديث حول صفقة سيرينو.

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يأتي ذلك بعد أن جدد نادي صن داونز عقد جاستون سيرينو حتى عام 2024 من أشهر قليلة، بعد أن كان عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.