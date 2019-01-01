تقارير - الأهلي يفتح خط مفاوضات مع روجيه لومير

الأهلي يبحث عن مدرب لخلافة لاسارتي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

فتحت إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، مفاوضات مع الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي التونسي لقيادة الفريق.

ويبحث الأهلي في الوقت الحالي عن مدرب لخلافة مارتن لاسارتي المدير الفني الحالي، بسبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "المغرب" التونسية، أن روجيه لومير بالفعل تلقى عرضًا من الأهلي لتولي تدريب الفريق في الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة أن هناك عرضًا ينافس الأهلي وهو من الهلال السوداني أيضًا، بعد اقتناعهم بخبرة المدرب الفرنسي القوي.

وتبحث إدارة النجم الساحلي عن طريقة للإبقاء عن لومير خلال الفترة المقبلة، وحمايته من الإغراءات المالية الذي يقدمها الأهلي والهلال السوداني.

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وكان لومير قد تواجد في مصر مؤخرًا مع النجم الساحلي لمواجهة الزمالك، ضمن نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.