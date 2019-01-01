تقارير - الأهلي يعطي الضوء الأخضر لصالح جمعة للرحيل

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن النادي الأهلي حسم موقف لاعبه صالح جمعة صانع ألعاب الفريق من حيث الاستمرار أو الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان جمعة قد ابتعد عن التشكيل الأساسي للأهلي خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم انضباطه حسب تصريحات مسؤولي النادي خلال تواجده مع الفريق.

وأكدت التقارير الصحفية، اليوم السبت، أن الأهلي حسم موقف صالح جمعة، وأنهم قرروا رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعقد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة مع صالح جمعة، بناءً على طلب اللاعب لمعرفة سر استبعاده عن المباريات في الفترة الأخيرة.

وكشفت التقارير أن سيد عبدالحفيظ أبلغ اللاعب أن عدم مشاركته في المباريات الأخيرة وجهة نظر تخص المدير الفني السويسري رينيه فايلر.

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وأكدت التقارير أن عبدالحفيظ أبلغ اللاعب بأن المدير الفني لا يمانع رحيله عن الفريق وطلب منه الحصول على عرض رسمي للرحيل.

ويعد صالح جمعة من اللاعبين الواعدين في مركز صانع الألعاب، ولكن لم يحالفه الحظ في إخراج أفضل ما لديه خلال الفترة التي قضاها بالأهلي.