تقارير .. الأهلي يستعد لتقديم شكوى بعد توقيع عسيري للنصر

عسيري وقع للنصر 3 مواسم مقبلة

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن النادي الأهلي يستعد لتقديم شكوى ضد النصر وعبدالفتاح عسيري لاعب الفريق بعد توقيعه لصالح العالمي.

وأشارت التقارير أن توقيع عبدالفتاح عسيري للعالمي جاء عقب دخول اللاعب في الفترة الحرة، بالإضافة لرغبته في الرحيل عن الراقي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "عكاظ"، اليوم الجمعة، أن الأهلي يحضر شكوى بسبب مفاوضات النصر مع عسيري.

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وتأتي شكوى الأهلي بسبب دخول النصر في مفاوضات مع اللاعب قبل الفترة الحرة المخصصة للاعب وقبل انتهاء عقده مع الراقي، ومن ناحية أخرى يستعد النصر لتقديم عرضًا لشراء ما تبقى من عقده.

وأكدت بعض التقارير خلال الساعات الأخيرة أن العرض المقدم من النصر وصل إلى 9 ملايين ريال في الموسم الواحد، حيث سيمتد العقد كما أعلن العالمي لمدة 3 سنوات.

ويعد عبدالفتاح عسيري من أبرز اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، ومن العناصر المهمة داخل المنتخب السعودي خلال الفترة الماضية.