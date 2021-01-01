تقارير .. الأهلي يتوصل لاتفاق مع فلادان ميلويفيتش على إنهاء العقد

الأهلي في طريقه للإعلان الرسمي عن رحيل المدرب الصربي

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، توصلت لاتفاق مع المدرب الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني للفريق، من أجل إنهاء عقد الأخير بالتراضي.

الأهلي عانى خلال الفترة الأخيرة على مستوى النتائج، ليبتعد بشكل كبير عن صدارة ترتيب فرق الدوري، حيث يحتل الآن الفريق المركز السابع بترتيب فرق دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الأهلي توصل لاتفاق مع فلادان على إنهاء العقد، ليرحل المدرب الصربي عن الفريق نهائيًا، بعد سنة قضاها داخل جدران الراقي.

وتولى فلادان مهمة تدريب الأهلي في فبراير 2020، قبل أن تقرر إدارة الأهلي إنهاء العقد بين الطرفين، بسبب سوء نتائج الفريق خلال الفترة الماضية.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية على يد الفتح بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة 24 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الأهلي حاليًا المركز السابع بترتيب الدوري برصيد 35 نقطة، بعدما كان يزاحم الشباب والهلال على صدارة الترتيب، وذلك بعد سلسلة هزائم متتالية.

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وفشل الأهلي في تحقيق الفوز خلال آخر 7 مباريات، حيث تعادل مباراتين أمام الاتحاد والعين، ثم تلقى 5 هزائم متتالية أمام الشباب والفيصلي وضمك والنصر والفتح بالترتيب.