تقارير: الأهلي يتم اتفاقه من الكرواتي برانكو

برانكو سيتولى مهمة تدريب الأهلي

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أتم النادي الأهلي السعودي، اتفاقه مع المدرب الكرواتي برانكو، من أجل قيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، ولمدة موسمين مقبلين.

برانكو سيتولى مهمة تدريب الأهلي، خلفًا للمدرب المقال خورخي فوساتي، والذي تولى بعده المدرب الوطني يوسف عنبر.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن برانكو تواجد في النمسا، من أجل الوقوف على جاهزية معسكر الفريق، الذي سينطلق خلال الأيام القادمة.

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صفقة التعاقد مع المدرب الكرواتي برانكو، جاءت بدعم من الأمير منصور بن مشعل، وذلك استعدادًا للموسم المقبل.

انتخابات الأهلي ستشهد تزكية أحمد الصائغ كرئيس للنادي، وذلك بعد انتهاء فترة عبد الله البترجي الذي تم تكليفه بالمنصب بشكل مؤقت.

برانكو كان قد تولى مهمة تدريب العديد ممن الأندية، أبزرها "دينامو زغرب الكرواتي ونادي الاتفاق السعودي والوحدة الإماراتي بيرسبولس الإيراني".