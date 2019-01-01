تقارير - الأهلي يبحث عن عروض لرحيل صالح جمعة

صالح جمعة يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، عن مصير صالح جمعة لاعب الأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

صالح جمعة تعرض للكثير من العقوبات أثناء تواجده ضمن صفوف الأهلي، بسبب عدم الانضباط حسب ما يصرح به مسؤولي النادي.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى اقتراب رحيل صالح جمعة عن الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد الوصول إلى حالة عدم تفاهم بين الطرفين.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الإثنين، أن لجنة التخطيط بالأهلي بالتنسيق مع الجهاز الفني للأهلي وافق على رحيل اللاعب.

وأكدت التقارير أن لجنة التخطيط في الوقت الحالي تبحث عن بعض العروض بالخليج، من أجل بيع أو إعارة صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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ولم يرض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عن أداء صالح جمعة خلال الفترة الأخيرة، ليقرر استبعاده من الفريق وعدم تواجده في المباريات الماضية.