تقارير - الأهلي يؤكد أنه لم ينسحب من كأس مصر

أزمة كبيرة بين اتحاد الكرة والأهلي بسبب مواجهته مع بيراميدز

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن مجلس إدارة الأهلي لا يفكر في الانسحاب من بطولة كأس مصر، بعد البيان الذي أصدره صباح اليوم.

وكان اتحاد الكرة قد حدد موعد مباراة الأهلي وبيراميدز، ضمن دور الـ16 من كأس مصر، يوم 28 فبراير الجاري، وهو ما اعترض عليه الأهلي.

ووفقًا لما نشرته بعض التقارير الصحفية المصرية، لمصدر من الأهلي يؤكد أن البيان لا يعني الانسحاب من بطولة كأس مصر، وأنهم مستعدين للعب المباراة أمام بيراميدز في الدوري وليس في الكأس.

وأضاف أن تهديد اتحاد الكرة ليس منطقيًا لأنهم شاركوا بالفعل في دور الـ32 من البطولة، وأزمة التراخيص تعني عدم المشاركة في البطولة من البداية.

إقرأ أيضًا - ولفرهامبتون يوضح حقيقة اهتمامه بضم رمضان صبحي

وتوجد أزمة قوية في الوقت الحالي بين النادي الأهلي واتحاد الكرة المصري بسبب مباراة بيراميدز في دور الـ16 من كأس مصر المقرر لها 28 فبراير الجاري.