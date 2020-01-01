تقارير: الأهلي والزمالك سيشاركان في بطولة إفريقية جديدة برعاية "فيفا"

فيفا سينظم بطولة جديدة في إفريقيا، ستشهد مشاركة الأهلي والزمالك من مصر.

أكدت تقارير صحفية نيجيرية، على أن الأهلي والزمالك، سيشاركان في بطولة سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمشاركة أفضل الأندية الإفريقية، بهدف جمع التبرعات، لمواجهة الأضرار الناتجة عن تفشي فيروس كورونا "كوفيد 19".

وشهد النشاط الكروي في جميع أنحاء العالم توقفًا، بسبب انتشار فيروس كورونا، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول، للحد من انتشار الوباء العالمي.

وأشار موقع "كومبليت سبورتس" النيجيري، إلى أن البطولة ستشهد مشاركة 16 فريقًا، من الأندية الأكثر شعبية في إفريقيا، حيث ستقام البطولة بعد انتهاء أزمة كورونا، والسماح بعودة الجماهير للمدرجات مرة أخرى.

المزيد من الفرق

كما أكد الموقع النيجيري على أن الأندية التي ستشارك هي: "الأهلي، الزمالك، إنييمبا وإينوجو رينجرز (نيجيريا)، الترجي التونسي، كايزر تشيفز وأورلاندو بايرتس (جنوب إفريقيا)، مازيمبي وفيتا كلوب (الكونغو)، أكرا هارتس أوف أوك الغاني، كمبالا سيتي الأوغندي، زيسكو يونايتد الزامبي، المريخ السوداني، جورماهيا الكيني، الرجاء والوداد (المغرب)".

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ومن المقرر أن ينظم "فيفا" هذه البطولة في جميع القارات بنفس الطريقة وفي نفس التوقيت، حيث ستستمر لمدة شهر واحد، حيث ستكون بدايتها بنظام الذهاب والإياب في دور المجموعات، مثل بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية.

ويدير الاتحاد الدولي "فيفا" الأموال المحققة من تلك البطولة، حيث سيكون مسؤولًا عن توزيع المكافآت المالية على جميع الأندية، حيث ستقام القرعة في زيورخ.