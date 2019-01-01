تقارير - استخدام تقنية الفيديو في نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية

مواجهة قوية في البطولتين الإفريقيتين

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرر استخدام تقنية الفيديو لمواجهة نهائيي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.

وتأهل الترجي الرياضي التونسي لمواجهة نظيره الوداد المغربي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي سيقام الشهر الجاري.

وسيواجه الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في نهائي كأس الكونفدرالية، في لقاء الذهاب يوم 19 مايو الجاري والإياب 26 من نفس الشهر.

وأكدت التقارير الصحفية المصرية، اليوم الجمعة، أن هناك بعض مسئولي الزمالك تواصلوا بصفة ودية مع الكاف ليتأكدوا من استخدام تقنية الفيديو.

وكشفت التقارير أن سيكون هناك طاقم حكام مكون من 7 أفراد، منها حكم ساحة ومساعدين وحكم رابع بالإضافة إلى 3 أفراد لتقنية الفيديو.

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ومن المنتظر أن يتم إرسال خطاب رسمي للزمالك من الكاف من أجل القرار النهائي بشأن طاقم الحكام في لقاء الذهاب في المغرب.