تقارير | استبعاد الغنام من منتخب السعودية للشباب

ما هو مصير لاعب القادسية مع شباب السعودية؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

قرر سعد الشهري، المدير الفني لمنتخب السعودية تحت 23 عامًا، استبعاد خالد الغنام، لاعب القادسية، من معسكر الصين بصورة نهائية.

منتخب السعودية نشر بيانًا بتأخر الغنام عن الانضمام إلى المعسكر فيما كشف مدير فريق القادسية، محمد الشمراني، وجود ظروف قهرية منعت اللاعب من التواجد.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أنّ سعد الشهري قرر عدم انضمام اللاعب بصورة نهائية ورفض قبول اعتذار إدارة القادسية.

وأوضحت الصحيفة أنّ السبب وراء الرفض هو عدم إخطار الجهاز الفني أو الإداري وتجاهل اتصالات المسؤولين خلال اليومين الماضيينز

ولم تتمكن الصحيفة من التواصل مع الشهري أو مدير المنتخب نايف القاضي للتأكد من القرار.

جدير بالذكر أنّ منتخب السعودية تحت 23 عامًا في مجموعة الموت مع سوريا وقطر واليابان.