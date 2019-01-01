النتائج المباشرة
دوري أبطال أفريقيا

تقارير: ارتياح في الوداد بعد اكتمال الصفوف قبل لقاء الترجي

التعليقات()
التشكيل المتوقع للوداد للنهائي الإفريقي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

يستعد فريق نادي الوداد البيضاوي المغربي، لاستضافة فريق الترجي التونسي، في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك في المغرب.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الجهاز الفني للوداد بقيادة فوزي البنزرتي، مرتاح بعد اكتمال صفوف الوداد قبل مواجهة الترجي.

عاد محمد أوناجم من الإصابة، ليكون جاهزًا للمشاركة في المباراة النهائية، وإسماعيل الحداد الذي أصيب في مباراة اتحاد طنجة بالدوري.

وجاء التشكيل المتوقع للمباراة النهائية كالآتي:

اختيارات المحررين

حراسة المرمى: محمد رضا التكناوتي.

الدفاع: أشرف داري، أيوب عملود، الشيخ كومارا، عبد اللطيف نوصير.

خط الوسط: يحيى جبران، صلاح الدين السعيدي، وليد الكرتي.

الهجوم: إسماعيل الحداد، محمد أوناجم، زهير المترجي.

إغلاق