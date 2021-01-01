تقارير .. اتفاق سري بين الرائد والنصر بشأن رائد الغامدي

هل يحسم النصر التعاقد مع رائد الغامدي؟

أكدت تقارير صحفية، على أن هناك اتفاقًا سريًا تم بين ناديي النصر والرائد، بشأن مستقبل رائد الغامدي الذي يلعب في صفوف العالمي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

النصر ضم رائد الغامدي من صفوف نادي الرائد مع بداية الموسم الحالي، ليقدم مستوى مميز رفقة الفريق الأصفر، حيث لعب 21 مباراة في جميع المسابقات، سجل فيهم هدفين وصنع هدف واحد.

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وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن إدارتي النصر والرائد اتفاقا سريًا على تفعيل بند شراء الغامدي، قبل نهاية شهر إبريل الجاري، حيث يتبقى على هذا الأمر 22 يومًا.

وأضافت الصحيفة أن عقد إعارة عبد الفتاح آدم من النصر إلى الرائد، ليس من بين بنود الاتفاقية بشأن توقيع الغامدي مع النصر، وأن آدم سيعود إلى صفوف العالمي.

ومن جانبه، شدد فهد المطوع رئيس نادي الرائد، على أن مسؤولي النصر لم يتواصلوا معه حتى الآن من أجل تفعيل بند شراء الغامدي، وأنه يحترم الاتفاقية المبرمة مع إدارة العالمي.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمور خلال الأيام المقبلة، سواء بتوقيع النصر مع رائد الغامدي، أو عودته مرة أخرى إلى ناديه الرائد، بعد أن قدم اللاعب مستوى مقنع مع العالمي خلال الفترة الماضية.