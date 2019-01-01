تقارير - اتفاق بين يوفنتوس ونجم فيورنتينا

رغم التكتم الرسمي حتى الآن..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية توصل يوفنتوس لاتفاق مبدئي مع فيديريكو كييزا جناح فيورنتينا.

وبحسب سكاي سبورت إيطاليا، فإن جناح الفيولا لن يغادر فريقه إلا صوب البيانكونيري.

ويمتد العقد لـ5 سنوات، حيث يتلقى كييزا 5 مليون يورو سنوياً بشكل صافي، ليبلغ الرقم الإجمالي قبل خصم الضرائب 10 مليون يورو، وفقاً لما أكده الصحفي الإيطالي جيانلوكا دي مارزيو.

على الجانب الآخر يخوض فيورنتينا صفقة أكبر، وهي انتقال ملكيته إلى الملياردير الإيطالي الأمريكي روكو كوميسو، لذلك سيضطر يوفي لمفاوضة المالك الجديد.

يذكر أن فيورنتينا أصدر بياناً بالأمس أكد خلاله أن كييزا سيستمر مع الفريق خلال الموسم المقبل 2019-2020، ولكن سكاي تؤكد أن اللاعب اتخذ قراره بالفعل.