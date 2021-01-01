تقارير .. اتصالات "سعودية" مع الفيفا وتوقعات لاستضافة حدث كبير

السعودية تسعى لتطوير الناحية الرياضية خلال السنوات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الثلاثاء، عن اتصالات سعودية من قبل مناصب رفيعة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الفترة الأخيرة.

السعودية تسعى خلال الفترة الماضية تطوير الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص خلال المواسم الأخيرة وهو ما انعكس على تطور مستوى الدوري السعودي.

ووفقًا لما جاء في برنامج "الدوري مع وليد" الذي يقدمه الإعلامي وليد الفراج، أن هناك اتصالات سعودية رفيعة المستوى مع جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم.

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وأشار البرنامج إلى أن هناك توقعات بعد هذه الاتصالات حول محاولات لاستضافة أحد أحداث الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة.

وتشهد المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تطورًا كبيرًا من استضافة الكثير من الأحداث الرياضية الكبرى.

وكان الاتحاد السعودي قد تقدم مؤخرًا بملف استضافة كأس الأمم الآسيوية 2027، حيث ينافس بقوة على الفوز بتنظيم هذه البطولة.