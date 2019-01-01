تقارير: اتحاد جدة يعرض 7 ملايين يورو لضم سفيان فيغولي

هل ينجح الاتحاد في التعاقد مع الجزائري فيغولي؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قدم فريق نادي اتحاد جدة، عرضًا رسميًا إلى نادي جالطة سراي التركي، من أجل الحصول على خدمات الجزائري سفيان فيغولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

فيغولي مرتبط بعقد مع جالطة سراي حتى عام 2022، حيث لا يمكن رحيله إلا بموافقة الفريق التركي خلال الفترة المقبلة.

وأشارت تقارير صحفية تركية إلى أن سفيان فيغولي، تلقى عرضًا من الاتحاد، قد يصل إلى 7 ملايين يورو، من أجل التعاقد مع اللاعب الجزائري.

💢 جدير بالذكر أن بيتزي اكتفى اليوم بالتدريبات الاسترجاعية فقط لكل اللاعبين الذين شاركوا في مباراة الأمس أمام المنتخب القطري في ختام دور المجموعات من #كأس_آسيا2019

بينما خصص لبقية اللاعبين تمارين خاصة وتقوية في النادي الصحي#آسيا_مع_جول



( 📸 : @SaudiNT ) pic.twitter.com/Utiwf7nAmu — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 18, 2019

كما أكدت بعض التقارير التركية أيضًا، على أن هناك أزمة مالية تعيشها الأندية التركية الكبيرة، أبرزها جالطة سراي وبشكتاش وفنربخشة، حيث يسعون لبيع بعض نجومهم.

وبعض التقارير أكدت على أن الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني للاتحاد، يسعى للتعاقد مع فيغولي، الذي كان يدربه في صفوف وستهام يونايتد الإنجليزي عام 2017.

الاتحاد كان قد تعاقد مع اللاعب جاري رودريجيز من صفوف جالطة سراي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مقابل 10.2 مليون يورو.