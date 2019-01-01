النتائج المباشرة
الانتقالات

تقارير: اتحاد جدة يساعد جلطة سراي على ضم تريزيجيه

آخر تحديث
التعليقات()
تريزيجيه
اتحاد جدة يفتح الطريق أمام جلطة سراي لضم تريزيجيه من قاسم باشا

أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

أصبح المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، قريبًا من الانتقال لصفوف فريق جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت صفقة انتقال تريزيجيه لصفوف جالطة سراي قد تعطلت خلال الصيف الماضي، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

قناة إي سبور التركية، أكدت على أن جلطة سراي يستعد لتقديم عرضًا رسميًا قويًا لفريق قاسم باشا، من أجل ضم تريزيجيه خلال الفترة الحالية.

اختيارات المحررين

القناة التركية أكدت على أن اتحاد جدة السعودي سيكون له دورًا في تلك الصفقة، وذلك مع اقتراب ضمه للاعب جاري رودريجيز من صفوف جلطة سراي، الأمر الذي سيسهل انتقال تريزيجيه للفريق التركي.

رحيل رودريجيز لفريق اتحاد جدة، يفتح الباب أمام انتقال تريزيجيه لجلطة سراي التركي، لعدم وجود تعارض مع قوانين اللعب المالي النظيف بالفيفا.

قاسم باشا طلب 10 مليون يورو للاستغناء عن تريزيجيه، في حين جلطة سراي قد عرض مبلغ 5.9 مليون يورو خلال الصيف الماضي، الأمر الذي سيجعله مجبرًا على زيادة عرضه خلال الشتاء الجاري.

الموضوع التالي:
وارنوك يُطالب بإجبار توتنهام إكمال الموسم على ويمبلي
الموضوع التالي:
جورجينيو يفسر تفضيله تشيلسي على مانشستر سيتي
الموضوع التالي:
بالأرقام - ماذا قدم بوطيب قبل الانضمام للزمالك؟
الموضوع التالي:
يوفنتوس يؤكد اهتمامه بالتعاقد مع رامسي
الموضوع التالي:
موعد مباراة الأهلي ضد بيراميدز، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع
إغلاق