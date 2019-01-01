تقارير: اتحاد جدة يساعد جلطة سراي على ضم تريزيجيه

اتحاد جدة يفتح الطريق أمام جلطة سراي لضم تريزيجيه من قاسم باشا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصبح المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب فريق قاسم باشا التركي، قريبًا من الانتقال لصفوف فريق جلطة سراي التركي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وكانت صفقة انتقال تريزيجيه لصفوف جالطة سراي قد تعطلت خلال الصيف الماضي، بسبب قوانين اللعب المالي النظيف للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

قناة إي سبور التركية، أكدت على أن جلطة سراي يستعد لتقديم عرضًا رسميًا قويًا لفريق قاسم باشا، من أجل ضم تريزيجيه خلال الفترة الحالية.

💬 مدير المنتخب الوطني إيهاب لهيطة :"ما يتردد أن صلاح هو من يختار المباريات التي يريد أن يلعبها مع المنتخب غير صحيح تمامًا". pic.twitter.com/y3vZWrQ9cT — جول مصر (@goaleg) January 2, 2019

القناة التركية أكدت على أن اتحاد جدة السعودي سيكون له دورًا في تلك الصفقة، وذلك مع اقتراب ضمه للاعب جاري رودريجيز من صفوف جلطة سراي، الأمر الذي سيسهل انتقال تريزيجيه للفريق التركي.

رحيل رودريجيز لفريق اتحاد جدة، يفتح الباب أمام انتقال تريزيجيه لجلطة سراي التركي، لعدم وجود تعارض مع قوانين اللعب المالي النظيف بالفيفا.

قاسم باشا طلب 10 مليون يورو للاستغناء عن تريزيجيه، في حين جلطة سراي قد عرض مبلغ 5.9 مليون يورو خلال الصيف الماضي، الأمر الذي سيجعله مجبرًا على زيادة عرضه خلال الشتاء الجاري.