تقارير - اتحاد جدة يتوصل لاتفاق مع مدافع باشاك شهير
عبده الليثي فيسبوك تويتر
كشف تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن اتحاد جدة السعودي توصل لاتفاق مع مانويل داكوستا مدافع باشاك شهير التركي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
ويسعى اتحاد جدة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية استعدادًا للنصف الثاني من الموسم والخروج من دائرة الهبوط.
ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن الاتحاد نجح في التوصل لاتفاق مع المدافع المغربي لتدعيم صفوف الذهبي.
ويرغب الكرواتي سلافين بيليتش في تدعيم الفريق للعمل على الخروج من دائرة الهبوط والابتعاد عن المراكز الأخيرة.
وطلب الكرواتي بعض اللاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لرفع مستوى الفريق في النصف الثاني من الموسم.
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