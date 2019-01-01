تقارير - اتحاد الكرة ينتهي من التحقيق مع حكم مباراة الأهلي وحرس الحدود

الأهلي فاز على حرس الحدود بهدف دون رد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الحكم حسن السندبيسي، تمت تبرئته من الاتهامات التي وجهت إليه عقب تواجده في طاقم حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على حرس الحدود، بهدف دون رد، حيث قام السندبيسي بإلغاء هدف لحرس الحدود صحيح دون وجود أخطاء.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الحكم الخامس في طاقم مباراة الأهلي وحرس الحدود، خضع للتحقيق بسبب الهدف الملغي.

وأشارت تقارير أن الحكم الخامس ضمن أكاديمية الأهلي في المنوفية وهو ما نفاه في اليوم السبت، وأن الأكاديمية تحمل فقط اسم القلعة الحمراء وليست تابعة لها.

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وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل اجتماعه الطاريء الذي كان من المقرر يوم الأحد، غدًا، إلى أجل غير مسمى سيتم تحديده في وقت لاحق.