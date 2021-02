تقارير .. إيجالو أتم اتفاقه للانتقال إلى الشباب ويتبقى الإعلان الرسمي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي الشباب السعودي، حسم بالفعل التعاقد مع اللاعب النيجيري أوديون إيجالو، مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، وشنجهاي الصيني الحالي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الشباب يبحث عن مهاجم لتدعيم صفوف الفريق، بعد الاستغناء عن خدمات المهاجم السنغالي ماكيتي ديوب، نظرًا لعدم حاجة الفريق لخدماته الفنية خلال الوقت الحالي.

الشباب ينهي كل شيء .. الإعلان عن صفقة إيجالو خلال ساعات

ونشر خبير الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، قال فيها: "إيجالو في الطريق إلى الشباب السعودي، والصفقة أصبحت منتهية".

وتابع: "التوقيع على العقد قادم، حيث سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة سيكون قريبًا للغاية، حيث ينتقل إيجالو إلى الشباب قادمًا من شنجهاي الصيني في صفقة دائمة وليس على سبيل الإعارة".

ونجح مسؤولو نادي الشباب، برئاسة خالد البلطان، في إقناع إيجالو بالانتقال إلى صفوف الفريق السعودي، بعد انتهاء إعارته لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يذكر أن إيجالو أكد بالفعل أنه متواجدًا حاليًا في العاصمة السعودية الرياض، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

