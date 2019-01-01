تقارير – إنتر يفكر في التعاقد مع جوتزه

هل يستغل إنتر توتر العلاقة بين جوتزه ودورتموند؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي إنتر الإيطالي يفكر في التعاقد مع ماريو جوتزه لاعب بوروسيا دورتموند الألماني.

وينتهي عقد جوتزه مع دورتموند، هذا الموسم ويحق له الانضمام والتفاوض مع أي فريق في صفقة انتقال حر.

ووفقاً للصحافة الألمانية، فإن إتمام الصفقة يرجع إلى موقف اللاعب الألماني صاحب الـ 27 عاماً، حول رغبته في الاحتراف خارج ألمانيا.

ومن جانبها أكدت صحيفة لاجزيتا ديلو سبورت أن إدارة النيراتزوري، قامت بالتواصل مع إدارة دورتموند في الانتقالات الصيفية الماضية حول اللاعب.

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وكما ذكرت الصحافة الألمانية، فإن مفاوضات تجديد عقد اللاعب الفائز بكأس العالم 2014 رفقة منتخب بلاده، لا تسيره بشكل جيد وقاربت على الوصل إلى طريق مسدود.

جدير بالذكر أن جوتزه لم يشارك مع دورتموند هذا الموسم إلا في 23 دقيقة فقط، خلال ثلاث مباريات من الدوري الألماني.