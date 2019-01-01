تقارير – إنتر يفاوض مانشستر يونايتد عن سانشيز بالرغم من إصابة مارسيال

إصابة اللاعب الفرنسي لم توقف الصفقة المتوقعة

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير، صحفية إيطالية إلى أن نادي إنتر الإيطالي، يقترب بشكل كبير من حسم صفقة التشيلي أليكسس سانشيز، لاعب مانشستر يونايتد بالرغم من إصابة مارسيال.

وتعرض الفرنسي مارسيال إلى إصابة في الأيام الماضية، دون أن يتم الكشف عن موعد عودته للملاعب، وتوقع البعض إن إصابة مارسيال ستعوق انتقال سانشيز إلى الفريق الإيطالي.

وأكدت شبكة سكاي سبورت، والصحفي الموثوق دي مارزيو، بأن الوضع لم يتغير على الإطلاق، وأن المفاوضات بين الجانبين تسير بشكل طبيعي.

ويبقي الأمر الذي لم يتفق عليه إدارة الناديين، هو كيفية تقسيم راتب اللاعب السنوي، في فترة الإعارة خاصة أنه بلغ العام الماضي 12 مليون يورو.

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ومن جانبها استقرت إدارة إنتر على دفع 5 مليون يورو فقط راتب سنوي للاعب إثناء فترة الإعارة، مما يعني أن مانشستر يونايتد سيتكفل بأكثر من نصف راتب اللاعب.

ويعد خيار الشراء مشكلة أيضاً في المفاوضات بين الطرفين، حيث تفضل إدارة إنتر دفع 15 مليون للتعاقد مع اللاعب، بينما تريد إدارة مانشستر 20 مليون، وجعل الشراء إلزامياً وليس خياراً.