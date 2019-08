تقارير | إنتر يعود من جديد لمحاولة ضم لوكاكو

أبدى أنتونيو كونتي مدرب إنتر ميلان تطلعه للتعاقد مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي.

يأتي ذلك على الرغم من دخول يوفنتوس على الخط بصفقة تبادلية بين لوكاكو وباولو ديبالا.

وقال كونتي:"نواصل العمل بأفضل الطرق الممكنة، لا زلت أتطلع لحدوث تلك الصفقة".

وعن الفشل المحتمل لصفقة يوفي ويونايتد قال:"لا أعلم، أقرأ عن تلك الصفقة التبادلية في الصحف، بالتأكيد لوكاكو مهاجم رائع حاولت شرائه حين كنت مدرباً لتشيلسي".

وتابع:"نحن نتحدث عن ناديين كبيرين مثل يوفنتوس وإنتر. الكل قال أن لوكاكو تم حسم انتقاله لإنتر قبل أسبوعين، والآن يقولون أن الأمور انتهت ليوفنتوس. بدون اتفاق بين اللاعب والنادي، لا يوجد شيء يمكن حسمه".

#Inter are preparing a new bid for Romelu Lukaku - but only if will not complete the swap with including Dybala or other players. ⚫️🔵 #MUFC #Inter #ManUnited