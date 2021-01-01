تقارير - إنتر يعرض إريكسن على ريال مدريد ولكن!

ليس الملكي الوحيد..

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة إنتر قد قامت بعرض لاعبها كريستيان إريكسن على ريال مدريد من أجل التخلص منه خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان إريكسن قد انضم إلى النيراتزوري في الميركاتو الشتوي الماضي، ورغم إمكانياته التي برزت مع توتنهام قبلها، إلا أن الأمور لم تسر على ما يرام بينه وبين المدرب أنطونيو كونتي.

الآن كل الأطراف داخل النادي الإيطالي تُريد أن تُنهي أزمة إريكسن بأن ينتقل إلى نادٍ آخر، وبحسب التقارير فإن ريال مدريد كان أحد الخيارات المتاحة أمام الدولي الدنماركي.

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إدارة إنتر لم تقم بعض إريكسن فقط على الريال، بل قامت بعرضه على نادي عاصمي آخر وهو أتلتيكو مدريد، إلا أن تقرير من صحيفة "ماركا" استبعد انتقاله إلى أي منهما بسبب التوابع الاقتصادية لأزمة كورونا.

ريال مدريد سبق وأن اهتم بالتعاقد مع إريكسن عندما كان في السبيرز، الأمر نفسه بالنسبة للأتليتي، ولكن الوضع المالي الصعب في كلا الناديين يقف حائلًا أمام تحركهما باتجاه صفقة ضخمة كهذه في يناير الحالي.

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تكلفة انتقال إريكسن من توتنهام إلى إنتر العام الماضي كانت 20 مليون يورو تقريبًا، لذلك فإدارة بيبي ماروتا لن تقبل ببيعه بخسارة كبرى، في الوقت الذي لا تستطيع فيه أندية العاصمة الإسبانية تلبية تلك الأرقام حاليًا.

صحيح أن ريال مدريد يحتاج بشدة إلى لاعب في منتصف الملعب وقد يكون إريكسن خيارًا مثاليًا لحل الأزمة الراهنة، لكن قرار إدارة بيريز لا يزال واضحًا وهو الانتظار حتى الصيف وإبرام صفقات ضخمة.

الجدير بالذكر أن إريكسن على مدار عام مع إنتر شارك في 38 مباراة سجل خلالهم 4 أهداف وصنع ثلاثة آخرين، وفي الموسم الحالي لم يلعب سوى 334 دقيقة فقط عجز خلالهم عن صناعة أي فارق أمام المرمى.