تقارير - إنتر يستغل صفقة هازارد لضم جناح ريال مدريد

هل نرى فاسكيز بقميص النيراتزوري؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية وجود مفاوضات بين إنتر ميلان وريال مدريد بشأن الجناح الأيمن للأخير لوكاس فاسكيز.

وذكرت توتو سبورت وموندو ديبورتيفو بالإضافة إلى سكاي سبورت إيطاليا، أن بييرو أوسزيليو مدير إنتر الرياضي تواجد في مدريد للنقاش حول اللاعبين الذين خرجوا من خطط زين الدين زيدان مدرب الملكي.

وتتضمن تلك اللائحة لاعبين مثل جاريث بيل وإيسكو، ولكنهم بعيدين بعض الشيء عن سقف الصفقة التي يبحث عنها النيراتزوري.

ويملك الجناح الذي سيبلغ عامه الثامن والعشرين الشهر القادم قدرة اللعب في عدة مراكز، مثل الجناحين والظهير الأيمن.

وتفيد التقارير أن الصفقة قد تتم مقابل 30 مليون يورو، خاصةً بعد وصول إيدين هازارد ولوكا يوفيتش إلى العاصمة الإسبانية، ما يعني ضرورة إفساح البعض للمجال.

يذكر أن فاسكيز كان قد انضم لريال مدريد في صيف 2015 قادماً من إسبانيول مقابل مليون يورو، ويملك عقداً ينتهي في يونيو 2021.