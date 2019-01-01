الانتقالات
الانتقالات

تقارير| إنتر يتعاقد مع ظهير ساوثامبتون

التعليقات()
Getty Images
النيراتزوري يتعاقد مع سيدريك سواري وفقاً لسكاي سبورتس..
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

أكدت تقارير صحفية توصل إنتر ميلان لاتفاق مع ساوثامبتون بشأن التعاقد مع ظهيره سيدريك سواريس.

 

ووفقاً لسكاي سبورتس فإن الطرفين قد اتفقا على مبلغ 500 ألف يورو ثمناً للإعارة، مع حق شراء بقيمة 11 مليون يورو.

اختيارات المحررين

وسيخضع البرتغالي للفحوصات الطبية غداً، تمهيداً لتوقيع العقد مع إنتر.

ويأتي ذلك تعويضاً لأزمة الظهير الأيمن، بعد تعرض الكرواتي سيمي فيرساليكو لمشاكل متكررة بالركبة.

يذكر أن سيدريك -27 عاماً- قد بدأ مسيرته في سبورتينج لشبونة، قبل انتقاله إلى ساوثامبتون في 2015.

الموضوع التالي:
تركي آل الشيخ: طلبت تسجيل 3 أهداف في الزمالك وحدث ذلك
الموضوع التالي:
كأس كاراباو| تشيلسي يجتاز توتنهام ويلاقي مانشستر سيتي في النهائي
الموضوع التالي:
حسام البدري: سعيد بفوز الأهلي ولا أعلم مصير حسام حسن
الموضوع التالي:
طارق سليمان: عمر خربين انسجم معنا في يوم واحد فقط
الموضوع التالي:
إيموبيلي: يمكننا الفوز على يوفنتوس
إغلاق