تقارير: إلتون جوزيه يدرس العودة إلى الدوري السعودي

هل يعود جوزيه للدوري السعودي مرة أخرى.

يفكر البرازيلي إلتون جوزيه، في العودة للدوري السعودي مرة أخرى، حيث يدرس العديد من العروض السعودية التي وصلت له، من أجل الاختيار بينهم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واقترب عقد جوزيه مع فريق كلوب ريجاتاس البرازيلي، وهو ما دفعه لدراسة العديد من العروض السعودية، أو الخليجية، من أجل العودة مجددًا إلى آسيا.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إلتون تلقى العديد من العروض سواء من أندية سعودية أو خليجية، التي تريد الحصول على خدماته، حيث يقوم بدراستها خلال الوقت الحالي.

البرازيلي جوزيه يفضل العودة إلى الدوري السعودي للمحترفين، عن الانتقال لأي فريق خليجي آخر، حيث يدرس العروض التي وصلته.

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جوزيه خاض تجربة في فترة سابقة مع أندية سعودية، مثل النصر والفتح والقادسية، حيث حقق معهم مستويات مميزة، ولكن التجربة الأبرز كانت مع الفتح.

وحقق جوزيه مع الفتح لقب الدوري السعودي موسم 2013، وأيضًا كأس السوبر السعودي، والمركز الثالث في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث كان أبرز لاعبي فريقه.

اللاعب البرازيلي يتميز بتسجيل وصناعة الأهداف، خاصة من الركلات الثابتة، حيث سجل أكثر من 80 هدف في مختلف المسابقات السعودية.