تقارير | إشبيلية يستسلم بشأن بقاء بن يدر

هل بات مانشستر يونايتد الأقرب؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية فقدان إشبيلية الأمل في الاحتفاظ بمهاجمه وسام بن يدر، وسط اهتمام العديد من الأندية.

وبحسب صحيفة إستاديو ديبورتيفو الإسبانية، فإن المهاجم البالغ من العمر 28 عاماً سيرحل حتماً خلال أغسطس المقبل.

ورجحت بعض المصادر وجود مفاوضات بين المهاجم وبين باريس سان جيرمان بالفعل.

على الناحية الأخرى يظل بن يدر هدفاً لمانشستر يونايتد، القريب بدوره من التفريط في مهاجمه روميلو لوكاكو لصالح إنتر ميلان.

يذكر أن بن يدر سجل هدفين شهيرين في شباك مانشستر يونايتد بدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا العام الماضي، أسفرا عن إقصاء الشياطين الحمر وتأهل إشبيلية لربع النهائي الأول له في 6 عقود.