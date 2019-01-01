تقارير - أهلي جدة يسعى لاستعادة خدمات جروس

جروس رحل مؤخرًا عن الزمالك بعد التتويج بالكونفدرالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن أهلي جدة السعودي يسعى لاستعادة خدمات السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق.

وكان جروس قد رحل عن الزمالك مؤخرًا بعد انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضي، بعد تحقيق بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، أن الأهلي يسعى لاستعادة خدمات جروس من أجل تدريب الفريق في الموسم المقبل.

وكان جروس درب الأهلي من قبل وحقق معهم بطولتي الدوري والكأس وكأس السوبر مما جعله أحد المعشوقين من قبل الجماهير.

وأشارت التقارير أن بعض الشخصيات التابعة للأهلي تسعى للتواصل مع جروس من أجل التعاقد معه خلال الصيف لتدريب الفريق الموسم المقبل.

إقرأ أيضًا - خالد جلال للاعبي الزمالك: الدوري لا يزال في أيدينا

واحتل أهلي جدة المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وخطف مركزًا آسيويًا في الموسم الجديد بعد أداء متقلب طوال البطولة.