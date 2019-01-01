تقارير - أكرم توفيق ينتظر قرار لاسارتي للانتقال إلى الشباب السعودي

الشباب السعودي يسعى لضم أكرم توفيق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يرغب أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي، الحصول على موافقة لاسارتي المدير الفني للأحمر بالرحيل عن صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وابتعد أكرم توفيق عن التشكيل الأساسي للأهلي خلال الفترة التي قضاها داخل جدران القلعة الحمراء لما دفعه بالتفكير بالرحيل عن الفريق.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، أن أكرم توفيق تلقى بعض العروض خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، للرحيل عن الأهلي ولكنه ينتظر الضوء الأخضر من المدير الفني.

وأشارت التقارير أن العرض المقدم في الوقت الحالي هو من نادي الشباب السعودي، حيث يرغب نادي الليوث في التعاقد معه على سبيل الإعارة لنهاية الموسم.

وجاء طلب أكرم توفيق بالرحيل عن الأهلي بعد التعاقد مع حمدي فتحي، لاعب وسط إنبي خلال فترة الانتقالات الحالية، والاعتماد عليه بصفة أساسية.

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ومن المنتظر أن يعطي لاسارتي الضوء الأخضر لأكرم توفيق خلال الساعات القليلة المقبلة، للانتقال إلى الشباب السعودي على سبيل الإعارة.