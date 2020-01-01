تقارير - أزارو يتلقى عرضًا فرنسيًا و"كورونا" يؤجل المفاوضات الرسمية

أزارو رحل عن الأهلي يناير الماضي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن وجود عرض، للمغربي وليد أزارو مهاجم الاتفاق السعودي المعار من الأهلي المصري حتى نهاية الموسم.

أزارو انضم للاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المصري.

فيروس كورونا أصاب جميع الأنشطة الرياضية بالشلل خلال الأشهر الماضية، من أجل سلامة جميع عناصر اللعبة.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة "الجزيرة" السعودية، اليوم الثلاثاء، أن أزارو تلقى عرضًا خلال الفترة الأخيرة من أحد الأندية الفرنسية.

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وينتظر النادي الفرنسي مصير البطولات هناك من أجل الدخول في مفاوضات رسمية مع الأهلي لخطف أزارو من الاتفاق.

وأشارت تقارير مؤخرًا إلى أن الاتفاق يسعى لتمديد إعارة مهاجم الأهلي أو الشراء بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.