تقارير أرجنتينية: رامون دياز أتم اتفاقه مع الزمالك

الزمالك يقترب من التعاقد مع دياز لتدريب الفريق

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية اليوم السبت، أن رامون دياز المدير الفني السابق لبيراميدز اقترب من التعاقد مع الزمالك خلال الفترة الحالية.

وكان دياز قد دخل في حسابات الزمالك لتدريب الفريق خلال المرحلة المقبلة بعد رحيل جروس الموسم الماضي وتولي خالد جلال ورحل أيضًا.

ووفقًا لما نشرته قناة "تي واي سي" الأرجنتينية، أن المدير الفني دياز وافق على تدريب الزمالك والاتفاق على كافة بنود العقد.

وأضافت، أن المدير الفني السابق لبيراميدز يتبقى له الاتفاق على تفاصيل أخيرة في العقد مع مسئولي الزمالك من أجل التوقيع والإعلان الرسمي.

وأشارت التقارير أن العقد سيكون بمقابل مادي 2 مليون يورو في العام، وهو نصف ما كان يدفعه بيراميدز في الموسم الماضي.

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ويصطحب رامون دياز معه في الجهاز الفني 7 مساعدين أرجنتينيين، وهو ما جعل فترة المفاوضات تطول بعض الشيء.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل إلى اتفاق نهائي على بنود العقد بين الطرفين لتولي تدريب الفريق الأبيض.