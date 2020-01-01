تقارير أرجنتينية ترصد غضب بيتي وتطالب بعودته إلى ريفر بليت

هل يعود بيتي إلى الأرجنتين مرة أخرى؟

رصدت الصحف الأرجنتينية تصريحات بيتي مارتينيز، لاعب نادي النصر، بعد مباراة فريقه أمام الأهلي في الكلاسيكو، وتحدثت عن موقف فريقه، وأيضًا ما يمر به اللاعب خلال الوقت الحالي.

النصر تلقى الهزيمة من الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، مساء أمس السبت.

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صحيفة "tnt sports" الأرجنتينية، أكدت على أن مارتينيز لا يمر بأفضل لحظاته خلال الوقت الحالي مع ناديه النصر، وهو ما ظهر خلال تصريحاته عقب المباراة.

بيتي قال خلال تصريحاته الصحفية: "أشعر بحالة جيدة، ولا أعلم سبب خروجي، كنت أريد استكمال المباراة، ولكن لابد لي من قبول قرارات المدير الفني للفريق".

أما صحيفة "el crack deportivo" فنشرت تقريرًا بعنوان "اذهب وانقذه يا جالاردو، لاعب ريفر السابق يقضي وقتًا سيئًا في الخارج، والمشجعون يريدون عودته".

تقرير الصحيفة الأرجنتينية أشار إلى مشجعي ريفر بيت متمسكين بعودة بيتي مارتينيز، ويطالبون مارسيلو جاياردو المدير الفني للفريق، بالتدخل لإعادته إلى وطنه مرة أخرى.

جاء ذلك في ظل اقتراب ريفر بليت من الوصول إلى نصف نهائي كأس ليبرتادوريس، حيث تطالب الجماهير بعودة بيتي بدلًا من تواجده في فريق يصارع الهبوط في الدوري السعودي.