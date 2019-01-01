تقارير - أحداد يدخل حسابات الوداد المغربي

أحداد خارج حسابات جروس في تشكيل الزمالك

فيسبوك تويتر عبده الليثي

يسعى نادي الوداد المغربي الرياضي، الحصول على خدمات حميد أحداد، مهاجم نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وخرج أحداد من حسابات السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، منذ بداية الموسم ولم يقدم المردود المناسب.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "هسبورت" المغربية، أن الوداد يسعى للحصول على خدمات أحداد، لتدعيم الهجوم في الفترة المقبلة. اختيارات المحررين جول 25 | كيكي سيتين: أي مدرب يحلم بلاعب مثل عيسى ماندي وبيتيس يحلم بالأبطال

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وأشارت التقارير أن فوزي البنزرتي المدير الفني للوداد مقتنع بإمكانيات أحداد، وأنه الأمثل للفريق في الفترة الحالية من الموسم.

ومن المنتظر أن يقوم السويسري جروس، بحسم مصير أحداد خلال الأيام المقبلة إما بالرحيل أو بالاستمرار في صفوف الفريق.

ويمتلك الزمالك بالوقت الحالي كلًا من عمر السعيد وحميد أحداد، بعد رحيل كاسونجو إلى الوحدة السعودي على سبيل الإعارة.