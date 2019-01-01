تقارير – أتليتكو مدريد يفكر في تعويض جريزمان بكافاني

إدارة أتليتكو مدريد قد تعوض رحيل اللاعب الفرنسي بمهاجم باريس سان جيرمان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن أتليتكو مدريد الإسباني يسعي للحصول على خدمات إيديسون كافاني، مهاجم باريس سان جيرمان.

وتريد إدارة النادي الإسباني، تعويض رحيل أنطوان جريزمان، الذي أعلن أن سيرحل عن أتليتكو في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقاً للصحافة الإسبانية، فإن كافاني سينضم إلى أتليتكو في حال رحيل دييجو كوستا عن الفريق والذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى الدوري الصيني.

ويمر كوستا مع الروخي بلانكوس بفترة عصيبة في نهاية الموسم، خاصة بعد إيقافه ثمان مباريات عقب تعديه على حكم مباراة فريقه أمام برشلونة في الدوري الإسباني، وامتناعه عن التدريب.

وشارك مهاجم أوروجواي صاحب الـ 32 عاماً، مع الفريق الباريسي في 21 مباراة بالموسم المنقضي سجل خلالها 18 هدفاً وصنع خمسة آخرين في بطولة الدوري.

بطولات رونالدو مع البرتغال 🇵🇹 : 2️⃣

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بطولات ميسي مع الأرجنتين 🇦🇷 : 0️⃣

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🐐 👇؟ pic.twitter.com/icsBJvlQ6L — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 10, 2019

الجدير بالذكر أن كلاً من لوكاس هيرنانديز، وجودين وخوانفران وفيرناندو توريس وجريزمان، أعلنوا رحيلهم عن وصيف الدوري الإسباني.