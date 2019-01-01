تقارير | أتلتيكو مدريد يقدم عرضاً جديداً لأجل خاميس

هل تُحسم تلك الصفقة أخيراً؟

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أكدت تقارير صحفية تقدم أتلتيكو مدريد بعرض جديد للتعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب الغريم ريال مدريد.

وبحسب تيلي مدريد فإن الأتلتي وضع حداً أقصى ينتهي يوم الجمعة لتلقي الرد من جانب ريال مدريد على هذا العرض.

ويتصارع أتلتيكو ونابولي لضم اللاعب، إلا أنه وفقاً للتقارير جاء عرض أتلتيكو بـ50 مليون يورو، ليصبح الأقرب الآن.

يبقى الميرينجي في حيرة بشأن عدم الرغبة في البيع للغريم من ناحية، ومن ناحية أخرى نابولي يريد إعارة بحق شراء وليس بيعاً نهائياً منذ البداية كما يريد ريال مدريد.

وكان خاميس قد عاد لليجا عقب عامين أعير خلالهما في صفوف بايرن ميونيخ الألماني، ولكنه بدأ 13 مباراة فقط هذا الموسم.

يذكر أن كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي كان قد أحضر خاميس إلى ريال مدريد في صيف 2014 حيث عملا معاً لموسم 2014-2015 الذي انتهى بإقالة المدرب الإيطالي.